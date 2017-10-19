Прогноз погоды на следующие два дня

2017-10-19 10:42 | www.oxu.az | 4

В следующие два дня в Азербайджане продолжатся стабильные погодные условия.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила исполняющая обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов департамента национальной гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 20-21 октября осадков на территории страны не ожидается: «Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха постепенно повысится. В Баку потеплеет до 23 градусов».

A.M.

