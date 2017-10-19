В Новой Зеландии произошла смена власти

2017-10-19 10:45 | www.oxu.az | 4

Лейбористская партия Новой Зеландии, находившаяся последние девять лет в оппозиции, возвращается к власти и сформирует новое коалиционное правительство, сообщает Оxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Новым премьер-министром страны станет лидер лейбористов Джасинда Ардерн.

Выборы в Новой Зеландии состоялись 23 сентября, однако ни одной из партий не удалось получить абсолютного большинства из 120 мест в новом составе парламента. Лучший результат показала правившая Национальная партия - 56 мест, лейбористы завоевали 46 мест, их традиционные союзники "зеленые" - восемь мест, Партия АСТ - одно место. Таким образом, судьба нового правительства зависела от решения Партии "Новая Зеландия прежде всего", получившей девять парламентских кресел, и в четверг ее лидер Уинстон Питерс объявил, что войдет в коалицию с лейбористами.

"Эта страна проголосовала за перемены", - заявил он.

Н.Г.

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