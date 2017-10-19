В Украине убит житель Гёйчая

2017-10-19 11:59 | www.apa.az | 4

В Украине убит житель Гёйчая, проживавший на территории этой страны.

Как сообщает украинское бюро АПА, им оказался уроженец села Чахырлы Гёйчайского района Азербайджана Мамедов Ильгар Тахир оглу (1986 г.р.), переехавший в Украину несколько лет назад в поисках работы. Убитый занимался малым бизнесом. Несколько дней назад он был избит в Киеве местными жителями и скончался от полученных травм.

Причины инцидента неизвестны.

Тело покойного было доставлено в Гёйчай и предано земле.

Правоохранительные органы ведут расследование по факту.