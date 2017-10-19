В Азербайджане будут наказывать чиновников, не контролирующих исполнение общественных работ и административных наказаний

2017-10-19 12:06 | www.apa.az | 4

В Азербайджане определена мера наказания для чиновников, не выполняющих свои обязанности и несущих ответственность за контроль исполнения общественных работ и административных наказаний.



Как сообщает АПА, на основе представления президента предложено добавить в Кодекс об административных правонарушениях статью 528-1 (невыполнение своих обязанностей в связи с контролем за исполнение общественных работ и административных наказаний).



Согласно проекту, если должностное лицо вовремя не предоставляет органу исполнительной власти список мест, где должны проводиться общественные работы и число лиц, которые должны выполнять эту работу, то в его отношении применяется штраф в размере от 400 до 600 манатов.

За то, что на месте исполнения наказания в виде общественных работ или административного наказания не будет соблюден контроль над исполнением лицом работы, установленной для него работодателем, либо за не ведение, неправильное ведение учета его рабочих часов, отсутствие графика исполнения лицом общественных работ или за несвоевременную отправку этого графика исполнительному чиновнику и за несвоевременное уведомление исполнительного чиновника о случаях уклонения от выполнения общественных работ должностные лица будут штрафоваться на сумму от 600 до 800 манатов.

Если исполнительный чиновник как минимум 2 раза в месяц не будет посещать места выполнения общественных работ, то должностные лица будут штрафоваться на сумму от 300 до 60000 манатов.

Проект будет вынесен на обсуждение 20 октября на пленарном заседании Милли Меджлиса.