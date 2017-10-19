Глава МИД Азербайджана принял генсека Совета сотрудничества стран Залива

2017-10-19 12:17 | www.apa.az | 4

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию, возглавляемую генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Залива Абдуллатифом Аль-Заяни.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном и Советом сотрудничества стран Залива и государствами-членами, было отмечено, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджаном и Советом сотрудничества стран Залива, играет важную роль в развитии двусторонних связей на институциональной основе.

На встрече в качестве положительного развития были особо отмечены рост числа туристов из стран Залива в Азербайджан и открытие прямых рейсов, была подчеркнута важность увеличения усилий в этом направлении.

Стороны выразили уверенность в том, что бизнес-форум Азербайджан-Совет сотрудничества стран Залива, проведение которого ожидается 19-20 октября текущего года, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции и туризм.

На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, представляющих взаимный интерес.