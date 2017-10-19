В Канаде поезда сошли с рельсов

2017-10-19 11:12 | www.oxu.az | 3

В Канаде два поезда сошли с рельсов из-за сильного ветра, сообщает Оxu.Az со ссылкой на CBC News.

Поезда, которые сошли с рельсов, перевозили опасные вещества.

В провинциях Канады Альберте и Эдмонтон сильный ветер вызвал сход с рельсов двух поездов.

Отмечается, что в результате инцидентов удалось избежать разлива или протекания опасных веществ.

Но жителей нескольких домов в непосредственной близости от мест аварии все же эвакуировали на короткий срок. Жертв среди железнодорожников удалось избежать.

По данным СМИ, в ходе второй аварии, которая случилась в 200 км к востоку от столицы провинции города Эдмонтон, пять вагонов сорвались с обрыва и пролетели несколько десятков метров до дна ущелья.

Н.Г.