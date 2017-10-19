Азербайджан интегрируется в европейский рынок электроэнергии

2017-10-19 11:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Создание энергетического моста "Азербайджан-Грузия-Турция" в будущем позволит Азербайджану интегрироваться в европейский рынок электроэнергии, говорится в статье председателя ОАО "Азерэнержи" (производитель электроэнергии в Азербайджане) Этибара Пирвердиева, опубликованной в четверг в газете "Азербайджан".

По словам председателя ОАО, на сегодняшний день одним из актуальных вопросов является обеспечение активного участия Азербайджана на региональных рынках электроэнергии, а также в энергокоридорах "Север-Юг" и "Восток-Запад".

"С этой целью реализуется ряд необходимых технических и организационных мероприятий по объединению электросетей России, Азербайджана и Грузии в единой синхронной зоне. Создаются линии высокого напряжения, по которым осуществляется обмен и транзит электроэнергии, повышена их пропускная способность. Также ведется строительство подстанции постоянного тока для расширения транзитных возможностей и синхронизации энергосистем. В настоящее время энергосистема Азербайджана работает в параллельном режиме с энергосистемами России и Грузии", - говорится в статье.

Пирвердиев отметил, что, в свою очередь, создание энергетического моста "Азербайджан-Грузия-Турция" в будущем позволит Азербайджану интегрироваться в европейский рынок электроэнергии

"По итогам первого полугодия экспорт электроэнергии из Азербайджана в соседние страны вырос на 300 процентов, продажи составили 25 миллионов долларов. По итогам девяти месяцев эта цифра вырастет еще больше", - пишет Пирвердиев.

Азербайджан с седьмого февраля 2016 года начал экспортировать электроэнергию в Турцию через территорию Грузии.

Экспорт электроэнергии осуществляется посредством энергетического моста "Азербайджан-Грузия-Турция".

В этом проекте Грузия выступает в качестве транзитной страны, которая также будет экспортировать электроэнергию. Азербайджан при этом сможет погасить долг перед Турцией за поставленную в Нахчыванскую Автономную Республику электроэнергию, а затем выйти на европейский рынок. Такая схема погашения энергетического долга перед Турцией позволит полностью загрузить генерирующие мощности Азербайджана, что приведет к дальнейшему повышению эффективности производства электроэнергии в стране.

Мощность генерации электроэнергетической системы Азербайджана дает возможность стране ежегодно экспортировать 2,1 миллиарда киловатт/часов электроэнергии.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)