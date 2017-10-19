В Баку подует северный ветер, в районах будет туман

2017-10-19 12:28 | www.apa.az | 4

20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков. Днем местами на полуострове ожидаются кратковременные дожди. Подует северный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13°, днем 18-21°, в Баку ночью 11-13°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 55-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будет туман.

Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 19-24°, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.