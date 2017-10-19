Азербайджанская ведущая: Я могу умереть в любой момент

2017-10-19 11:17 | www.oxu.az | 4

Известная ведущая и актриса Зумруд Гасымова готовится к операции.

Как передает Oxu.Az, об этом Yenicag.az сказала сама З.Гасымова.

«Ровно 6 лет спустя я приняла решение прооперироваться в третий раз. Операция очень рискованная и тяжелая. Могу умереть в любой момент. Врачи тоже сказали, что это тяжелая операция и попытались отговорить меня. Супруг тоже не соглашается, так как знает, что это опасно для моей жизни. Но я приняла твердое решение. Ни супруг не врачи не смогут меня отговорить. Не хочу говорить, что это за операция. В конце месяца я поеду в Турцию», - сказала она.

Отметим, что актриса страдает раком груди и уже перенесла две операции.

А.С.

