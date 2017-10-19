Собчак откажется от своей кандидатуры в пользу Навального

2017-10-19 11:23 | www.oxu.az | 4

Тележурналист Ксения Собчак, объявившая, что намерена баллотироваться на пост президента России на выборах 2018 года, в своем первом интервью телеканалу "Дождь" заявила о своей готовности снять кандидатуру в том случае, если к выборам допустят оппозиционера Алексея Навального, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

Навальный, которому на год продлили испытательный срок по делу о хищении средств компании "Ив Роше", в связи с этим, вероятнее всего, не сможет зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах.

Cлухи о том, что Собчак намерена баллотироваться на пост президента, ходили уже несколько месяцев, однако официально журналистка объявила об этом вчера, 18 октября.

Известно, что консультантами Ксении Собчак во время предвыборной кампании станут политтехнолог Виталий Шкляров и совладелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. Пресс-службу кампании Собчак возглавит журналист и бывшая ведущая этого телеканала Ксения Чудинова.

Н.О.