Названы главные темы саммита Евросоюза

2017-10-19 11:29 | www.oxu.az | 4

Проблемы миграции, строительство европейского оборонного компонента в рамках Евросоюза, Brexit, острые вопросы международной повестки, а также переход к цифровой экономике будут основными темами заседания Европейского совета – саммита ЕС, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно официальной программе саммита, он начнется 19 октября во второй половине дня с традиционной дискуссии глав государств и правительств 28 стран-членов союза с председателем Европарламента Антонио Таяни.

Затем лидеры ЕС обсудят внешние аспекты проблемы миграции с упором на Африку, развитие событий вокруг Северной Кореи и иранской ядерной программы, отношения ЕС с Турцией.

В пятницу они сосредоточатся на уточнении повестки Евросовета на ближайшие месяцы, планах кооперации стран ЕС в области обороны, обсудят ход переговоров с Великобританией о ее выходе из союза.

Переговоры о Brexit между Брюсселем и Лондоном будут в четверг вечером темой обмена мнениями с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а в пятницу лидеры 27 остающихся в ЕС стран соберутся отдельно, чтобы обсудить их ход в своем кругу.

Мы должны сохранить единство, которое нам удалось укрепить за минувший год, написал председатель Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС.

По его словам, ЕС нужно это единство, чтобы "преодолеть миграционный кризис, смягчить несправедливые аспекты глобализации, определить политику в отношении агрессивных третьих стран, ограничить ущерб от Brexit, а также сохранить в эти трудные времена основанный на правилах международный порядок".

Туск не стал называть упомянутые им "агрессивные третьи страны", но наблюдатели в Брюсселе не исключают, что в этой части могут быть затронуты и отношения ЕС с Россией. Отдельным пунктом в повестке дня они не значатся.

Н.О.