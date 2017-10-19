В Ашхабаде обсудили соглашение в области торговли и транспорта на Каспии

2017-10-19 11:10 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная сотрудничеству в Каспийском регионе, с участием представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, сообщает в четверг госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Организаторами конференции выступили министерство иностранных дел и госпредприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана. Особый акцент был сделан на проработке предстоящих к подписанию пятисторонних документов, в частности соглашений о сотрудничестве прикаспийских государств в торгово-экономической сфере и в области транспорта. В городе Туркменбаши недавно прошла и встреча глав администраций прикаспийских морских портов, обсудивших вопросы увеличения объемов грузоперевозок и безопасного мореплавания, развития портовой и логистической инфраструктуры.

"Объемы взаимной торговли стран «каспийской пятерки» уже сегодня выражаются в солидных показателях, однако, с учетом огромного резерва, имеются все возможности для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия и вывода его на качественно новый уровень", - отмечает в своем комментарии ТДХ.

Каспийский регион вызывает огромный интерес у мирового сообщества, что, прежде всего, обусловлено его богатством углеводородными ресурсами и геостратегическим расположением, где пересекаются основные пути по оси «Север-Юг» и «Восток-Запад», пишет в четверг газета "Нейтральный Туркменистан".

Ранее уже были подписаны протоколы, призванные обеспечить эффективный механизм реализации рамочной конвенции, – по сохранению биоразнообразия; по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности; о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью.

Кроме того, активно прорабатываются два протокола, которые дополнят соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспии. Данные документы создадут правовую базу для взаимодействия компетентных органов соседних стран в таких областях, как борьба с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) и обеспечение безопасности мореплавания.

(Автор: Гусейн Гасанов)