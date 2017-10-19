Подозреваемые в убийстве в Новханы иранского студента причастны еще к одному преступлению

2017-10-19 12:39 | www.apa.az | 3

Раскрыто еще одно преступление членов группировки, которые были задержаны по подозрению в убийстве иранского студента в Сумгаите.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, в ходе расследования было установлено, что задержанные члены группировки – Юнус Джамаллы, Натиг Бабавердиев, Джейхун Талыблы, Парвин Алмамедов и Захид Дуньямалыев вломились в дом жителя Кюрдамирского района Захида Зарбалиева, связали скотчем ему и его жене руки и вынесли из дома деньги и драгоценности в крупном размере.

Отметим, Ю. Джамаллы, Н. Бабавердиев, Дж. Талыблы, П. Алмамедов и З. Дуньямалыев, заранее сговорившись с целью присвоения чужого имущества путем разбоя, 11 октября примерно в 4 часа ночи приехали по адресу проживания покойного, вломились в дом и убили Самана Мохтати. Однако они не смогли забрать из дома какое-либо имущество и скрылись с места происшествия.

В результате проведенных сотрудниками городской прокуратуры и управления полиции оперативно-следственных мероприятий члены группировки были задержаны.

Отметим, убитый Мохтати Саман Немат оглу был студентом Азербайджанского медицинского университета.