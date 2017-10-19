Дорожно-патрульная служба ищет работников

2017-10-19 11:36 | www.oxu.az | 4

Главное управление государственной дорожной полиции республики объявило прием на работу на должность инспектора дорожно-патрульной службы.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении, в конкурсе по приему на работу могут принять участие лица со средним специальным или высшим образованием в сфере автомобильного транспорта, умеющего работать с компьютером, имеющего водительское удостоверение, а также три года водительского стажа, возрастом не младше 20 лет и не старше 25 лет, ростом 180 см и выше, спортивного телосложения, полностью завершившие действительную воинскую службу в Вооруженных силах, близкие родственники которых ранее не были судимы, имеющие постоянную прописку в Баку.

У кандидатов в определенном порядке проверят состояние здоровья, уровень знаний и физической готовности, теоретические знания правил дорожного движения и навыки вождения. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, знающим иностранные языки и окончившим государственные высшие учебные заведения.

Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 20 октября по 8 ноября 2017 года с 10:00 до 17:00 в административном здании Главного управления государственной дорожной полиции Управления полиции Баку (Баку, поселок Бадамдар, улица М.Мушвига, пересечение внешней кольцевой дороги). Список необходимых документов:

- Удостоверение личности

- Подлинник документа об образовании

- Военный билет (для мужчин)

- Трудовая книжка (если имеется)

- Водительское удостоверение

- Документ, подтверждающий навыки работы с компьютером (сертификат и т.д.)

Для дополнительной информации можно позвонить по следующим телефонам: (012) 590 21 65, (012) 590 21 66.

A.M.

