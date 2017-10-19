«АзРусТранс» сформирует собственный вагонный парк

2017-10-19 13:09 | www.apa.az | 4

Компания «АзРусТранс» планирует сформировать собственный вагонный парк.

Как сообщили АПА-Экономикс в «АзРусТранс», в настоящее время компания арендует вагоны у ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), и, имея партнёра в России, стала основным поставщиком зерна в Азербайджан. В дальнейшие планы «АзРусТранс» входит приобретение собственного вагонного парка, что увеличит рентабельность компании и позволит ей закрепиться на внутреннем рынке по перевозке импортных грузов.

Кроме того, «АзРусТранс» планирует расширять деятельность и увеличивать количество партнеров. Сейчас компания формирует 10% всех поставок АЖД в качестве оператора, в дальнейшем эта цифра будет увеличена за счет реализации поставленных задач и планов.

Учрежденная АЖД и ЗАО «Русагротранс» компания «АзРусТранс» начала свою деятельность 10 октября 2016 года. Основная цель создания компании - повышение доли железнодорожных перевозок в грузообороте между Россией, Азербайджаном, Ираном, Грузией и Турцией.