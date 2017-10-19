Назван размер дефицита госбюджета

2017-10-19 11:44 | www.oxu.az | 4

Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-сентябре 2017 года составил 738,6 млн манатов или 1,47% ВВП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс Азербайджан, об этом говорится в данных министерства финансов.

Согласно данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в январе-сентябре составили 12 млрд 45,1 млн манатов, прогноз выполнен на 100,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 19,2%.

В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 5 млрд 224,8 млн манатов (прогноз выполнен на 100,1%), по линии Государственного таможенного комитета – 1 млрд 950,4 млн манатов (прогноз выполнен 117,8%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 4,3 млрд манатов, прочие доходы – 323,2 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 246,7 млн манатов.

При этом в III-ем квартале текущего года доходы госбюджета составили 4 млрд 320,3 млн манатов.

Расходы госбюджета за 9 месяцев составили 12 млрд 783,7 млн манатов, прогноз выполнен на 100,7%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы госбюджета выросли на 20,3%.

Социальные расходы составили 4 млрд 865,1 млн манатов или 38,17% всех расходов госбюджета в январе-сентябре. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их объем увеличился на 7,8%.

Государственные капвложения за 9 месяцев в социальную инфраструктуру составили 514,7 млн манатов, в коммунальную, транспортную и энергетическую – 1 млрд 666,1 млн манатов, в проекты в Нахчыванской Автономной республике – 64,9 млн манатов.

В июле-сентябре расходы госбюджета составили 4 млрд 590 млн манатов.

По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана за 9 месяцев составили 17 млрд 586,9 млн манатов, расходы – 16 млрд 972,4 млн манатов, профицит – 614,5 млн манатов или 1,2% ВВП.

Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы – 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

Л.А.

