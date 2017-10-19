Проверки предпринимателей прекратятся

2017-10-19 11:52 | www.oxu.az | 4

«Глава государства направил в Милли Меджлис новый законопроект «О приостановлении проверок предпринимательской деятельности до 2021 года»».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

Согласно законопроекту, проверки предпринимательской деятельности предусмотрены на срок 4 года, начиная с 1 ноября.

По словам депутата, в этот период времени могут быть проведены только налоговые проверки, а также определенные соответствующими органами исполнительной власти проверки в связи с угрозой безопасности и экономическим интересам государства, жизни и здоровью людей.

Депутат добавил, что данные проверки будут проводиться соответствующими органами исполнительной власти с учетом определенных ограничений. Кроме того, новый закон не будет ограничивать проверки качества продуктов и лекарства.

«В проекте отмечается, что положения закона в связи с расследованием коррупционных преступлений не относятся к проверкам, проводимым Генпрокуратурой.

Предприниматель может подать жалобу административного и судебного порядка в органы прокуратуры и соответствующие органы исполнительной власти в случае, если проверки будут проводиться с нарушением положений этого закона», - сказал он.

Л.А.

