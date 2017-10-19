Вице-президент Фонда Гейдара Алиева встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане (версия 2)

2017-10-19 16:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане, представителем-резидентом Программы развития ООН (ПРООН) и Фонда народонаселения ООН Гуламом Исхагзаи, сообщили в четверг в Фонде.

На встрече обсуждались новые возможности сотрудничества между IDEA и структурами системы, в том числе перспективы совместной деятельности по осуществлению Целей устойчивого развития ООН и решению проблем окружающей среды.

Также состоялся обмен мнениями по проекту, который реализуется при поддержке Программы развития ООН по совершенствованию управления в прибрежных экологических системах в составе особо охраняемых территорий Азербайджана.

Проект нацелен на создание и эффективное управление особо охраняемых территорий с целью сохранения своеобразных, редко встречающихся в мире образцов биологического разнообразия Азербайджана.

Отметим, что в рамках указанного проекта благодаря работам по реконструкции и совершенствованию, проводимым в комплексе Гызылагаджского государственного природного заповедника, в Азербайджане будет создана первая в регионе особо охраняемая морская территория.

На встрече была достигнута договоренность о продолжении и дальнейшем укреплении сотрудничества по вопросам окружающей среды, устойчивого развития и другим вопросам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)