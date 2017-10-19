AsstrA, Orta Asya’daki konumunu güçlendiriyor

2017-10-19 14:11 | www.trend.az | 0

Geçtiğimiz yıllarda, AsstrA-Associated Traffic AG Orta Asya’daki lojistik piyasalarında başarılı oldu. Bu durumu istatistik veriler de teyit ediyor. Sadece 2017’in ilk altı yayında AsttrA, Orta Asya ülkelerine/ülkelerinden 12 milyon Avro tutarında 1,4 milyon ton yük taşıdı. Orta Asya'daki taşımaların büyük bölümünü şeker ve şeker ürünleri, kuru meyveler ve çerez çeşitleri, asbest ve polimerler ile metalürji endüstrisi için çeşitli hammaddeler oluşturdu. Bölgedeki verimli çalışmaların sonucu olarak şirketin “Orta Asya” departmanının kurulmasına karar verildi. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan bu departmanın yetki alanına verildi. Temmuz 2017'den beri, Orta Asya departmanımızın uzmanları taşımacılık ve lojistik konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, tüm taşıma çeşitlerinin kullanıldığı alternatif sevkiyat da dahil olmak üzere tüm lojistik konulara çözümler sunmaktadır. Uzmanlarımız bunu yaparken müşterinin bireysel taleplerini, yükün özelliklerini ve diğer etkenleri göz önünde bulundurmaktadır.

Orta Asya Departmanı Yöneticisi Margarita Dyadyaeva, yeni departmanın amaç ve görevlerini şöyle anlattı: “Departmanımız, Orta Asya lojistik piyasalarında şirketin konumunu güçlendirmek ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla kuruldu. Bölgede artan taşımacılık trafiği, Orta Asya merkezi departmanımızın oluşturulmasını sağladı. Bu, belirtilen bölgede kargo taşımacılığının gelişimini güçlendirmemize, müşterilere daha iyi hizmet sunmamıza, mevcut organizasyon yapısını daha iyi hale getirmemize, en uygun rotaları ve lojistik çözümleri geliştirmemize ve yükün müşteriye teslimat süresinin kısalmasına olanak sağlayacaktır.”

Yeni departmanımız, müşterilerimizin daha kaliteli lojistik hizmet almaları, ticari faaliyetlerini daha iyi hale getirmeleri, nakliye masraflarını düşürmeleri, yük teslim süresinin kısaltılması ve gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi açılarından fırsat oluşturmaktadır. AsstrA, parça ve bütün halinde, sıvı ve dökme, tehlikeli ve özel sıcaklık rejimi gerektiren yükler de dahil olmak üzere her çeşit ve boyuttaki yüklerin uluslararası taşınması hizmetini sunmaktadır. AsttrA, bir paletten büyük hacimli projelere kadar her türlü taşımacılık gerçekleştirmektedir. Deneyimli uzmanlardan oluşan AsttrA ekibi, üst düzey hizmet kalitesi sunmaktadır ve uzun vadeli ve verimli işbirliği için hazırdır.