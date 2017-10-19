Всемирный банк прогнозирует экономический рост в Азербайджане в предстоящие два года

2017-10-19 13:42 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ). «Основной причиной этого является серьезное сокращение нефтяного ВВП. Как известно, Азербайджан присоединился к достигнутой в рамках ОПЕК договоренности о снижении нефтедобычи. Несмотря на продолжающийся кризис в банковском секторе страны, ненефтяной сектор Азербайджана возрос на 1,7%. Кроме того, в этом году манат укрепился по отношению к доллару на 4,4%».

Согласно прогнозам ВБ, в 2017 году экономика Азербайджана, несмотря на подорожание нефти, сократится на 1,4%. «Инфляционное давление, вероятнее всего, сохранится». По прогнозам банка, в 2018 году ВВП Азербайджана будет демонстрировать рост на 0,9%. В качестве основной причины ВБ указывает запуск проекта «Шахдениз-2». ВБ прогнозирует экономический рост в Азербайджане в 2019 году в 1,5%. Кроме того, согласно прогнозам ВБ, в этом году инфляция в стране составит 11,2%, в последующие 2 года - 5% и 4,9% соответственно.