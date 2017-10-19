По итогам заседания Совета командующих погранвойсками СНГ подписано 25 документов

2017-10-19 14:17 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в заседании приняли участие представители службы Пограничных войск 8 стран.

В мероприятии также принял участие председатель Исполнительного комитета СНГ.

Председатель Координационной службы СКПВ, заместитель командующего Погранвойсками России Александр Манилов сказал, что в повестку заседания были включены 9 основных вопросов в связи с усилением безопасности стран-членов на границе. По его словам, по итогам заседания были подписаны 25 документов.

«Большинство документов подписано по итогам обсуждений, связанных с ситуацией, сложившейся на границах стран, в том числе на таджико-афганской границе и на участках, которые могут представлять угрозу для безопасности стран СНГ. Стороны достигли договоренности о сотрудничестве и обмене информацией в сфере обеспечения пограничной безопасности», - подчеркнул он.

Заместитель командующего пограничными войсками России добавил, что в ходе заседания состоялся обмен мнениями по проблемам организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, процессах незаконной миграции на границах. Стороны также вынесли на повестку дня вопрос подготовки офицерского состава в образовательных учреждениях СНГ.