В Сингапуре на видео попал автомобиль-призрак – ВИДЕО

2017-10-19 11:56 | www.oxu.az | 4

Интернет-пользователи ломают голову над новым видео из Сингапура, на котором заснят настоящий автомобиль-призрак.

Как передает Oxu.Az, светло-серый автомобиль буквально из пустого места неожиданно появляется с левой стороны наперерез едущей машине белого цвета и не просто появляется, а выскакивает на скорости и белый автомобиль врезается в него, оставив на двери серой машины существенную вмятину.

Очевидно, что водитель белой машины, точно также как и все мы, не видел серый автомобиль до момента пока не столкнулся с ним.

Н.О.