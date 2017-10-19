В Азербайджане введут штрафы за предоставление искаженной информации в ответ на запросы зарубежных государств

2017-10-19 14:49 | www.apa.az | 3

В Азербайджане введут наказание для физических и юридических лиц, не предоставивших в установленные сроки или намеренно предоставивших искаженную информацию или документы в ответ на запросы из зарубежных государств в рамках обмена информацией в соответствии с подписанными Азербайджаном международными договорами.

Как сообщает АПА-Экономикс, в Кодекс об административных правонарушениях предложено внесение соответствующей поправки, о чем было сообщено на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В кодекс предлагается добавить статью 461.1-1. Согласно дополнению, за соответствующее правонарушение физические лица будут оштрафованы на 50 манатов, юридические лица – на 100 манатов.

Кроме того, согласно предложенным поправкам в законы «О рынке ценных бумаг», «О почте», «Об инвестиционных фондах», «О банках», «О небанковских кредитных организациях», центральный депозитарий, инвестиционные компании, национальный почтовый оператор, инвестиционные фонды, банки, небанковские кредитные организации также в соответствии с международными договорами и требованиями статьи 76.1 Налогового кодекса, должны предоставлять полномочным органам иностранных государств информацию о финансовых операциях, совершаемых юридическими и физическими лицами зарубежных стран в Азербайджане.

Проекты были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.