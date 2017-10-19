В закон «О страховой деятельности» вносятся изменения

2017-10-19 14:53 | www.apa.az | 3

Страховщики, занятые в сфере накопительного страхования жизни и страхового аннуитета, будут предоставлять полномочным органам иностранных государств информацию о финансовых операциях, совершаемых юридическими и физическими лицами зарубежных стран в Азербайджане.

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на заседании комитета заявил, что в связи с этим закон «О страховой деятельности» будет дополнен статьей 17.3. Согласно статье, страховщики при открытии счета или оказании финансовых услуг клиентам, в рамках обмена информацией в соответствии с подписанными Азербайджаном международными договорами, и требованиями статьи 76.1 Налогового кодекса должны предоставлять полномочным органам иностранных государств информацию о финансовых операциях, совершаемых юридическими и физическими лицами зарубежных стран в Азербайджане.

Проект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.