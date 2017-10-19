В WhatsApp появилась новая функция

2017-10-19 12:05 | www.oxu.az | 4

Команда популярного мессенджера WhatsApp представила обновление приложений для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, апдейт приносит функцию Live Location (Геоданные) — возможность легко поделиться своим местоположением с друзьями.

По словам разработчиков, данная функция защищена сквозным шифрованием и дает возможность контролировать, с кем делитться своими геоданными и на протяжении какого времени.

Опция «Делиться геоданными» для контактов и групп доступна в разделе «Добавить» под пунктом «Место/Местоположение». Там же можно указать, на протяжении какого времени вы хотите делиться своим местоположением. Каждый участник чата будет видеть на карте местоположение пользователя в режиме реального времени. Если несколько человек в групповом чате делятся своими геоданными, все местоположения будут отображены на одной карте.

Функция Live Location (Геоданные) станет доступной в ближайшие недели на смартфонах Android и iPhone. WhatsApp для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Л.А.

