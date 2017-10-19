Помощник президента об игре «Карабаха»

2017-10-19 12:10 | www.oxu.az | 3

«События в политике продолжатся в спорте».

Как передает Oxu.Az, об этом помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов написал на своей странице в Twitter, комментируя спорное решение французского арбитра во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и испанским «Атлетико».

«Никак не ожидал такого. И в спорте прижимают азербайджанскую команду – клуб «Карабах». Рефери не назначил пенальти в ворота соперника и закрыл глаза на другие нарушения», - добавил помощник президента.

Отметим, что во вчерашней встрече французский арбитр Руди Буке не назначил пенальти за фол против нападающего «Карабаха» Дино Ндлову, вместо этого показав ему вторую желтую карточку и удалив с поля.

Н.О.

