В Сочи отметили День независимости Азербайджана – праздничный марафон (ФОТО)

2017-10-19 16:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Азербайджана организовали грандиозный праздник, посвященный Дню независимости республики -18 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Праздник, который прошел в азербайджанском павильоне, начался ранним утром и завершился далеко за полночь.

Мероприятие вылилось в многочасовой марафон песен, танцев и постановок. В нем приняли участие известные азербайджанские исполнители и группа актеров Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Одним из ведущих был Олег Амирбеков.

Также на мероприятии выступили танцоры - студентка Бакинского Славянского университета Назрин Сафарова и студент Московского государственного института культуры Фарид Казаков. Они являются лауреатами многих международных и республиканских танцевальных конкурсов. В этот день азербайджанские песни и танцы можно было слышать и видеть повсюду в фестивальном городке.

Председатель Общественного объединения "Ирели" Миргасан Сеидов рассказал Trend Life, что на мероприятии по случаю Дня независимости Азербайджана состоялись выступления, посвященные древней истории, культуре и традициям нашего народа.

В ходе праздничного мероприятия были представлены азербайджанские национальные сладости – шекербура, пахлава, исполнены музыкальные композиции, среди которых азербайджанская народная песня "Sarı gəlin".

По словам Сеидова, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов представлен стенд Азербайджана, который вызвал большой интерес у гостей мероприятия, все подходящие к стенду получают обширную информацию о нашей стране, государственной молодежной политики Азербайджана и т.д.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)