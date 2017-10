SOCAR to start retail sale of CNG in Azerbaijan

2017-10-19 16:31 | www.trend.az | 0

Baku, Azerbaijan, Oct. 19

By Maksim Tsurkov – Trend:

SOCAR Petroleum CJSC, a subsidiary of Azerbaijan’s state oil company SOCAR, will start the retail sale of compressed natural gas (CNG) at all the filling stations under the SOCAR brand in Azerbaijan in 2Q18, said the company in a message Oct. 19.

According to the message, along with the retail CNG sale, special equipment will be installed at SOCAR filling stations to operate cars that run on CNG.

Registration for the provision of these services has already begun on the official website of the company and on its Facebook page, says the message.

CNG in Azerbaijan is used by modern passenger buses of Iveco brand (belongs to BakuBus LLC).

SOCAR Petroleum operates 25 filling stations in Azerbaijan. Currently, SOCAR is the sole producer of petroleum products in Azerbaijan, and operates more than 400 filling stations in Switzerland, Georgia, Romania and Ukraine.

---

Follow the author on Twitter: @MaksimTsurkov

В 2018 году SOCAR приступит к розничной торговле CNG в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Petroleum ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) со второго квартала 2018 года приступит к розничной торговле сжатым природным газом (CNG) на всех АЗС под брендом SOCAR в Азербайджане, говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, помимо розничной реализации CNG на АЗС SOCAR будут осуществляться услуги установки особого оборудования для работы автомобиля на CNG.

"В специально созданных сервисных центрах предполагается установка на автомобили качественного и безопасного итальянского CNG оборудования. Регистрация на оказание данных услуг уже началась на официальном сайте компании и на ее странице в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.

CNG в Азербайджане используется современными пассажирскими автобусами марки Iveco, принадлежащими ООО BakuBus,

SOCAR Petroleum в Азербайджане оперирует 25 АЗС. Последняя на данный момент АЗС SOCAR была открыта в селе Джинли Болуслу Геранбойского района Азербайджана.

SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 400 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov