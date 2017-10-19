Канадский премьер расплакался во время речи о кончине главного рокера страны – ВИДЕО

2017-10-19 12:12 | www.oxu.az | 3

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не сдержал слез во время речи о смерти рок-музыканта Гордона Дауни.

Как передает Oxu.Az, запись выступления политика опубликована на видеохостинге YouTube.

«Горд был моим другом, он был другом нам всем. Наш дружище Горд», - заявил Трюдо.

«Наша страна стала меньше без Горда Дауни. Я думал, что смогу сдержаться, но это невыносимо», - признался премьер.

Гордон Эдгар Дауни, один из самых знаменитых рокеров Канады и фронтмен группы The Tragically Hip, скончался 17 октября в возрасте 53 лет, писала газета The Guardian. Причиной смерти стал рак мозга, с которым исполнитель боролся с 2016 года.

Н.О.