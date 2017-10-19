ИВ Баку ответила на запрос «Мусават» по поводу митинга

2017-10-19 12:15 | www.oxu.az | 5

Исполнительная власть города Баку ответила на обращение партии «Мусават» в связи с намерением провести шествие 21 октября.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ИВ не дала согласие на проведение шествия.

ИВ города Баку предложила партии «Мусават» вместо этого провести 21 октября митинг на бывшем стадионе «Мехсул».

ИВ объяснила свой отказ тем, что шествие будет препятствовать движению транспорта и создаст плотность людского потока.

Отметим, партия «Мусават» приняла решение о проведении 21 октября шествия в Баку, в связи с чем она обратилась в Исполнительную власть столицы.

Э.А.

