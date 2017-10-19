Карабах улучшил свою позицию в рейтинг-листе

2017-10-19 15:50 | www.apa.az | 3

После окончания III тура группового раунда Лиги чемпионов обнародован клубный рейтинг-лист УЕФА. Как сообщает apasport.az, 16 игр Лиги чемпионов привели к некоторым изменениям в списке.

Единственным представителем Азербайджана в первой «сотне» таблицы, составленной по новому методу подсчёта, который будет применяться с лета 2018-го года, является «Карабах». Нулевая ничья с испанским клубом «Атлетико» в Баку пополнила актив нашего чемпиона ещё на 1 очко.

Тем самым рейтинг подопечных Гурбана Гурбанова увеличился до 19,500. «Карабах», набравший в нынешнем сезоне 5 очков улучшил свою позицию.

На данный момент агдамский клуб делит 66-ое место в Европе. Наша команда имеет одинаковый показатель с голландским «Фейеноордом».

До встречи с «Атлетико» «Карабах» имел рейтинг 18,500 и делил 70-ое место с белорусским БАТЭ. Теперь наш чемпион совершил подъём на 4 строчки, опередив кроме БАТЭ «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Сельту».

А в таблице, составленной по старому методу, который пока является официальным, но в новом сезоне, то есть когда будут учитываться нынешние результаты, утратит силу «Карабах» имеет 23,225 очков.

Отметим, что при обоих методах подсчёта список возглавляет испанский «Реал».