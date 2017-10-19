Завтра ожидаются дожди и туман

2017-10-19 12:23 | www.oxu.az | 4

В пятницу, 20 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами возможна изморось. Скорость южного ветра составит 4-8 м/с, порой 11 м/с.

Как сообщили Oxu.Az в Минэкологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне составит ночью 10-13, днем - 18-21, в Баку ночью - 11-13, днем - 19-21 градус тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако в первой половине дня в некоторых восточных районах возможны дожди. Утром местами туман, подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8 -13, днем - 18-23, в горах ночью 3-8, днем - 11-16 градусов тепла.

A.M.

