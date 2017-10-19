Главой Российско-Кыргызского Фонда развития назначен Эркин Асрандиев

2017-10-19 17:04 | www.trend.az | 4
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Асрандиев Эркин Шамшудинович назначен председателем правления Российско-Кыргызского Фонда развития.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, коллективу Фонда, нового руководителя представил первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов, передает КНИА «Кабар».
Ранее Эркин Асрандиев занимал должность члена правления Российско-Кыргызского Фонда развития.