Партия «Мусават» заявила об отмене шествия 21 октября

2017-10-19 16:43 | www.apa.az | 4

Партия «Мусават» приняла решение в связи с шествием 21 октября.

Как сообщили АПА в партии, в решении говорится, что шествие проведено не будет, борьба за право на свободу собрания будет и дальше продолжаться в правовой и политической плоскости.

Отметим, что партия «Мусават» хотела провести шествие 21 октября. Для получения согласия ИВ города Баку было направлено обращение.

Мэрия не дала согласие на проведение шествия. ИВ города Баку предложила партии Мусават вместо этого провести 21 октября митинг на бывшем стадионе «Мэхсул».