Военный атташе Великобритании: «Мы высоко ценим усилия Азербайджана по сотрудничеству с НАТО» - ИНТЕРВЬЮ

2017-10-19 16:48 | www.apa.az | 3
- С какой целью вы прибыли в Баку? Какие встречи вы провели в Азербайджане?
- В Баку я прибыл для посещения авиабазы в поселке Тагиева. Визит был организован Минобороны. Вместе со мной были военные атташе других стран.
- Какие проекты реализует Великобритания с Азербайджаном сегодня?
- Сейчас у нас несколько проектов. В основном они касаются образования. В Великобритании ряд азербайджанских офицеров проходят тренинги. Наряду с этим, на западе Лондона в Академии обороны организованы тренинги для офицеров высокого ранга. Мы также планируем в новом году организовать курсы английского языка для азербайджанских офицеров. Мы провели в Чехии ряд миротворческих тренингов. Хотел бы отметить проекты, реализованные в прошлом году. Прошлым летом наша военная музыкальная группа побывала с визитом в Азербайджане.
Группа «Salamanca band and Bugles Of The Rifles» организовала здесь ряд концертов. Также они выступили вместе с группой Государственной пограничной службы (ГПС). Это хорошая возможность объединить силы с помощью музыки. Думаю, что мы сможем сотрудничать и в будущем. На прошлой неделе группа флота Соединенного Королевства прибыла в Азербайджан для проведения тренинга. Это наглядный пример того, как наши моряки могут сотрудничать. Я надеюсь, что в будущем мы сможем сделать еще больше в этом направлении.
- Реализация каких проектов планируется в будущем?
- Мы проводим ряд курсов по менеджменту в регионе. Я смог добиться того, чтобы некоторые инструкторы и студенты из Азербайджана приехали в Тбилиси. Есть также курсы, которые мы можем организовать в Соединенном Королевстве.
Это ежегодные проекты. Мы постараемся повторить их и в последующие годы еще больше усовершенствовать.
- Азербайджан и Соединенное Королевство сотрудничают в рамках НАТО. Как Вы оцениваете участие Азербайджана в операциях в Афганистане?
- Очень радует, что Азербайджан принимает участие в миссии НАТО «Решительная поддержка». Это очень важная миссия. Я очень рад, что Азербайджан справляется с ней. Мы считаем Азербайджан партнером в миротворческой миссии. Азербайджан принимает участие в создании батальона, вертолетной группы и экипажа Концепции оперативных возможностей (OCC) НАТО. Это истинный вклад. Мы высоко оцениваем усилия Азербайджана по работе с НАТО и другими международными организациями.
- Имеется ли какое-нибудь сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в области закупки вооружения?
- Я не занимаюсь проектами по организации продаж в сфере обороны, однако такой договоренности нет.
- Страны-члены ОБСЕ взяли на себя обязательство не продавать оружие сторонам конфликта. Однако эта договоренность не всегда соблюдается. Как вы относитесь к этому?
- Соединенное Королевство привержено решениям ОБСЕ в связи с запретом на продажу оружия. Однако хочу еще раз отметить, что продажа продукции оборонной промышленности не входит в мои полномочия.
- Считаете ли Вы возможным урегулирование нагорно-карабахского конфликта военным путем?
- Это действительно очень сложный вопрос. Однако Соединенное Королевство поддерживает усилия Минской группы в направлении мирного урегулирования. Мы надеемся, что в скором времени это станет возможным.