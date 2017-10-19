Эльмар Мамедов: В последние годы нарушения миграционных правил гражданами Азербайджана не отмечалось

2017-10-19 12:27 | www.oxu.az | 3

Глава международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов встретился с главой миграционного управления Львовской области Иванной Иваночко.

Как сообщил Oxu.Az сам Э.Мамедов, на встрече были обсуждены вопросы регистрации граждан Азербайджана.

«На встрече было отмечено, что в последние годы нарушения миграционных правил гражданами Азербайджана не отмечалось, что свидетельствует в пользу проводимых миграционным управлением просветительской работы среди иностранцев», - отметил Э.Мамедов.

Э.А.

