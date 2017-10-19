Парижский суд отправил Павленского в психиатрическую клинику

2017-10-19 12:30 | www.oxu.az | 5

Aкционист Петр Павленский, задержанный за поджог здания Банка Франции, переведен в психиатрический стационар, сообщает Oxu.Az со ссылкой на французское издание Le Figaro.

«После изучения поведения этим утром Петр Павленский был помещен в психиатрический госпиталь префектуры полиции», - рассказал изданию источник в правоохранительных органах. При этом гражданская жена Павленского, Оксана Шалыгина, все еще находится под стражей.

Радио «Свобода» опубликовало в своем твиттере видео того, как Петр Павленский поджигает Банк Франции, а после полицейские валят художника на землю и забирают в участок. Ранее активистка Сара Константин сделала фотографии поджога и заявила, что акция «разжигает огонь мировой революции». В сентябре этого года художник-акционист дал интервью изданию Deutsche Welle, в котором рассказал о своей жизни в Париже.

По словам Павленского, местные жители уверены, что работать должны мигранты, а платить — туристы, в связи с чем он и его семья успешно ассимилировались.

«Живем мы, как французы: не работаем и не платим. Допустим, дом, в котором мы сидим, - мы его захватили», - отметил Павленский. Художник добавил, что еду они с семьей «берут» в магазинах — охрана там «не очень внимательна».

A.C.

