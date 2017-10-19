В Баку за 9 месяцев текущего года обезврежены 99 преступных групп в составе 228 человек

2017-10-19 16:52 | www.apa.az | 3

Обнародована статистика преступлений, зафиксированных в этом году в Баку.

Как сообщает АПА, сегодня на оперативном совещании, проведенном в Главном управлении полиции города Баку, было отмечено, что за 9 месяцев 2017 года было зарегистрировано 9.148 (в прошедшем году за аналогичный период 9.137) преступлений совершенных в столице.

Из них 83,2% процента составили преступления, не представляющие общественной опасности и менее тяжкие, 16,8% - тяжкие и особо тяжкие преступления. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года попытки преднамеренного убийства уменьшились на 2,7 процента, преднамеренное нанесение тяжкого урона здоровью на 14,6 процента.

Было раскрыто 79,1 процента преступлений (за аналогичный период прошлого года 78,5 процента), тяжких преступлений 79,1% (78,1%), совершенных при невыясненной обстановке 69,4% (67,8%).

Из 1.316 преступлений против личности раскрыто 94,5 процента ( 95,7 процента), в том числе 95,5 процента случаев умышленного убийства , попыток убийства 100 процентов.

Вместе с этим из 1.566 разыскиваемых в качестве обвиняемых были задержаны 66,5 процента, из 600 разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений были задержаны 48,2 процента.

За отчетный период выявлены 50 преступных групп в составе 107 человек за совершение 60 случаев разбоя и ограбления, а также 49 преступных групп в составе 107 человек за совершение 101квартирной кражи.

По выявленным 628 (973) случаям, связанным с наркотиками, было изъято из незаконного оборота более 267 килограммов (+31кг 230 гр.) наркотических веществ.

Изъято 107 единиц огнестрельного оружия, 2.360 боевых патронов, 33 гранаты, изъято оперативным путем 54 единицы незаконного огнестрельного оружия.



