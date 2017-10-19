МИД: Рассматривается вопрос в связи с поездкой американского шоумена в Нагорный Карабах

2017-10-19 16:53 | www.apa.az | 3

Рассматривается вопрос в связи с поездкой американского шоумена Энтони Бурдена в Нагорный Карабах.

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что по итогам расследования будет принято соответствующее решение.

Отметим, на своей странице в «Instagram» шоумен Э. Бурден распространил фото, на котором видно как он приехал в Армению, а оттуда на вертолете полетел в Нагорный Карабах. Сообщается, что он проведет там съемки для передачи «Parts Unknown».