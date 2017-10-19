В Украине убит азербайджанец

2017-10-19 12:34 | www.oxu.az | 3

В Украине убит житель Гёйчая, проживавший на территории этой страны.

Как сообщает Оxu.Az со ссылкой на АПА, им оказался уроженец села Чахырлы Гёйчайского района Азербайджана Мамедов Ильгар Тахир оглу (1986 г.р.), переехавший в Украину несколько лет назад в поисках работы.

Убитый занимался малым бизнесом.

Несколько дней назад он был избит в Киеве местными жителями и скончался от полученных травм.

Причины инцидента неизвестны.

Тело покойного было доставлено в Гёйчай и предано земле.

Правоохранительные органы ведут расследование по факту.

Н.Г.