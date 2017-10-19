Напряженность на киргизско-казахской границе

2017-10-19 12:39 | www.oxu.az | 3

Восьмикилометровая автомобильная пробка образовалась на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек — Автодорожный" на киргизско-казахской границе, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Спутник.

День простоя здесь обходится предпринимателям в сотни долларов убытков.

Вчера представители Ассоциации водителей-дальнобойщиков Кыргызстана организовали выдачу горячего питания для людей, стоящих в очереди на границе.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков договорился с коллегой из Казахстана по этой проблеме.

По итогам переговоров премьер-министров с участием глав министерств и ведомств обеих стран достигнуты определенные договоренности о пересечении границы.

Решено с 00.00 19 октября обеспечить приоритетный порядок ее пересечения для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.

Н.Г.