В Баку прошел флешмоб индийских танцев (ФОТО/ВИДЕО)

2017-10-19 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Молодежная танцевальная группа "Ритмы Азербайджана" под управлением Этибара Гулиева провела флешмоб, посвященный предстоящему грандиозному празднику Bollywood Night, сообщила Trend Life руководитель Full House Entertainment Диа Соун Кхе.

Bollywood Night, организованный Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана (Indian Association Azerbaijan), пройдет в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 11 ноября в 19.00.

Bollywood Night пройдет с участием звезд азербайджанской и индийской эстрады, будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран, в частности, коллекция заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фахрии Халафовой. Звездный посол Болливуда в Азербайджане - солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев. В концертной программе также примет участие Джейхун Бакинский и другие.

Среди гостей - звезда индийской эстрады Алиша Чинай, которую называют "Индийской Мадонной" и "Королевой поп-музыки Индии". Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты "Made in India", "Zoobie Zooby", "Mujhe Log Bole", "Raja Hindustani", "Sona Sona Roop Hai", "Kajra Re", песни из известных индийских кинофильмов "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Мистер Индия" и т.д.

Bollywood Night приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и в связи с 70-летием независимости Индии.

Для гостей с 17.00 до 21.00 будет также организована красочная праздничная ярмарка Food & Shopping Festival. Вход на ярмарку только по билетам.

Более подробно https://www.facebook.com/bollywoodnight.in/

Телефон для справок: (077) 6229270, (077) 6229295

Цены билетов 10, 20, 40 и 75 манат. Билеты продаются во всех кассах Баку, 28 Mall, Gənclik Mall, центрах Службы Asan и онлайн https://iticket.az/ru/events/bollywood-night. Для бесплатной доставки - (077) 600 00 60.

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(Автор: Вугар Иманов)