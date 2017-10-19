В Баку 70 человек привлечены к ответственности за автохулиганство

2017-10-19 17:04 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом было сказано на сегодняшнем оперативном совещании в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом 2016 года число аварий сократилось на 8,2%, раненых – на 23,9%, однако число погибших выросло на 0,7%.

Во время процесса контроля за дорожным движением было выявлено 648 897 административных правонарушений (на 14% или 81 911 больше по сравнению с прошлым годом), в том числе в связи с нарушением скоростного режима 396 286 (-54 037, 450 323) административных правонарушений, нарушением правил обгона и маневрирования - 19 498 (+13 248, 6 250) административных правонарушений, управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1 986 (-1 295, 3 281) административных правонарушений.

В отношении 70 автохулиганов были приняты меры в соответствии с законом.