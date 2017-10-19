Очередной сюжет Euronews об Азербайджане – ВИДЕО

2017-10-19 12:44 | www.oxu.az | 3

Съемочная группа программы Postcards на телеканале Euronews подготовила сюжет об азербайджанских коврах.

Как передает Oxu.Az, в сюжете говорится, что в Азербайджане ковроткачество имеет долгую и богатую историю. Отмечается, что в 2014 году в Азербайджане был создан первый музей ковров, который имеет форму ковра. В авторском музее находится почти 5 тыс. экспонатов.

В сюжете также говорится, что азербайджанские ковры, внесенные в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2014 году, хранятся в Белом Доме, Эрмитаже и Ватикане.

А.С.

