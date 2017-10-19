Обнародовано завещание короля Саудовской Аравии

2017-10-19 12:50 | www.oxu.az | 3

«Американский Атлантик» опубликовал часть завещания короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдула Азиза о передаче власти в его стране без указания даты осуществления.

Как передает Oxu.Az, обнародованы важные информации о том, что Саудовский король Салман бин Абдул Азиз аль-Сауд рекомендовал, чтобы после сдачи власти своему сыну Мохаммеду бин Салману, его другой сын был назван наследным принцем Саудовской Аравии.

В статье цитируется доклад главы научной группы Евразии на Ближнем Востоке и в Северной Африке Айям Камель:

«Мы получили информацию о завещании короля Саудовской Аравии, в котором он изложил структуру правительства после смерти. В одном из абзацев этого завещания он назначил своего сына Халида наследным принцем после Мухаммеда бин Салмана, чтобы закрепить власть в своем доме и предотвратить подозрения и несогласия между членами правящей семьи в передаче власти.

Он добавил: «Отчеты о планах короля и изменения, которые он внес в систему государственных органов, были первыми признаками ограничения полномочий соперников к власти. Также, отправка Халида бин Салмана в Соединенные Штаты в качестве посла Королевства была с целью получения достаточного опыта, развития своих отношений с властями США и получить их защиту».

Камель подчеркнул, что в соответствии с этой информацией идея разделения министерства внутренних дел, отделения служб безопасности от него и переда их под власть короля была реализована для сокращения полномочий семьи Наифа бин Абдула Азиза. Таким образом, король станет главнокомандующим всех сил.

Также, якобы он планирует пересмотреть структуру Национальной гвардии, которая находится под командованием Мутаба бен Абдулазиза и хочет поставить их под прямой контроль, чтобы положить конец дихотомии вооруженных сил.

Н.О.