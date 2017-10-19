Ведущие организации Минпрома Беларуси примут участие в выставке Кубы FIHAV-2017

2017-10-19 17:37 | www.trend.az | 4

Ведущие организации Министерства промышленности примут участие в крупнейшей выставке Кубы FIHAV-2017 с 30 октября по 3 ноября, сообщил Белта пресс-секретарь Минпрома Владимир Подоляк.

FIHAV - одна из главных выставочных ярмарок не только Кубы, но и Латинской Америки. Возглавит официальную делегацию Беларуси на выставке министр промышленности Виталий Вовк.

На экспозиции будет представлена продукция ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "БелАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "БМЗ", ОАО "Белагромаш". В частности, Минский автозавод продемонстрирует седельный тягач МАЗ-544008 и самосвал МАЗ-551605 грузоподъемностью 20 т, "Амкодор" - погрузчик с бортовым поворотом, бульдозерный поворотный отвал, а также специальное оборудование, Белорусский металлургический завод - металлокорд, бортовую проволоку, катанку, сортовой прокат.

В 2017 году на Кубу подведомственными организациями Минпрома поставлено продукции на общую сумму более $10 млн. Среди экспортированных товаров - тягачи седельные и запчасти ОАО "МАЗ", продукция ОАО "МТЗ", двигатели и запчасти ОАО "ММЗ", оборудование ОАО "Бобруйскагромаш".