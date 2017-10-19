Кенуль Керимова подала в суд на Госкомитет по вопросам имущества – ОБНОВЛЕНО

2017-10-19 12:54 | www.oxu.az | 3

Госкомитет по вопросам имущества прокомментировал судебный иск певицы Кенуль Керимовой в отношении Бакинского территориального управления Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества, передает Oxu.Az.

Как сообщил в ответ на запрос Report завотделом информации, связей с общественностью и протокола Гулу Халилов, некоторое время назад Кенуль Керимова обратилась в Госкомитет для документирования 12 соток, примыкающих к ее даче: «Во время документирования было выявлено, что в муниципалитете Новханы выделили этот земельный участок Кенуль Керимовой незаконно. Муниципалитет отдал эти земли с нарушением земельного законодательства и соответствующего пункта закона «О государственном реестре недвижимого имущества». В ходе расследования было установлено, что эта земля принадлежала не фонду муниципалитета, а дачным массивам. То есть, данная территория не имеет к муниципалитету никакого отношения. Согласно действующему законодательству, муниципалитеты в первую очередь должны признавать свои права на землю. После путем аукциона осуществлять куплю-продажу для граждан. Этого требует закон».

Представитель комитета добавил, что Госкомитет направил Кенуль Керимовой ответное письмо и объяснил, что муниципалитет выделили ей незаконный земельный участок.

11.47

Известная певица Кенуль Керимова подала в суд на Бакинское территориальное управление Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, обратившаяся в суд певица выдвинула требование в связи с земельными спорами.

Иск рассматривается в Бакинском административно-экономическом суде №1.

Певица подтвердила информацию. Однако она отметила, что не желает делать подробное заявление по данному вопросу: «Этим делом занимается мой адвокат. Мне нет смысла говорить об этом».

A.С.

