Убийцы иранского студента обвиняются еще в одном преступлении

2017-10-19 13:00 | www.oxu.az | 3

Раскрыто еще одно преступление членов группировки, подозреваемой в убийстве иранского студента.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в ходе проведенного расследования выяснилось, что члены преступной группировки – Юнус Джамаллы, Натиг Бабавердиев, Джейхун Талыблы, Парвин Алмамедов и Захид Дуньямалиев недавно проникли в дом жителя Кюрдамирского района Захида Зарбалиева, связали хозяина дома и его супругу по рукам и ногам, и унесли из дома крупную сумму денег и ювелирные изделия.

Отметим, что данные лица 11 октября с целью грабежа проникли в дом гражданина Иранской Исламской Республики, студента Медуниверситета Мохтати Самана Немана в жилом массиве Новханы баглары в городе Сумгайыт, убили хозяина дома, но не сумев найти ничего ценного, ушли с пустыми руками.

В результате проведенных мероприятий члены группировки были задержаны.

A.M.

