АИФ передал портфель закрывшихся банков другому банку по взаимной договоренности

2017-10-19 17:20 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказано в официальном квартальном информационном бюллетене Счетной палаты. Контрольные мероприятия охватывают 2015 и 2016 годы.

Согласно документу, Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) передал кредитный портфель закрывшихся банков другому банку не в определенном порядке, а по взаимной договоренности между АИФ и принимающим портфель банком. Так, если на 01.01.2016 года совокупный портфель банка BTB составлял 3 млн. 906 тыс. манатов, то в связи с указанной выше процедурой остаток принятого портфеля составил 62 млн. 387,8 тыс. манатов.