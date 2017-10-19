Президент Азербайджана прибыл в Турцию

2017-10-19 18:28 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Стамбул, где он по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве специального гостя примет участие в саммите D-8.

Как сообщает АПА, в Международном аэропорту Ататюрк в Стамбуле в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Глава азербайджанского государства поприветствовал отряд почетного караула.

Президента Азербайджана встречали мэр Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.